Автоэксперт усомнился в возможности реализации штрафов для водителей электросамокатов

Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с RT прокомментировал предложение Минтранса внести в КоАП штрафы для водителей электросамокатов.

Автоэксперт отметил, что «штрафы нужны».

«Если люди используют какое-то средство передвижения с мотором, они должны понимать, что они тоже несут ответственность перед другими участниками дорожного движения», — сказал Кадаков.

Однако вместе с тем он отметил техническую сложность исполнения данной меры.

«Вот у нас сейчас есть ограничение скорости до 25 км/ч. И ничего. Если будут просто введены штрафы, будет точно такая же история. Потому что, чтобы человека на электросамокате оштрафовать, нужно его либо поймать, либо идентифицировать. На данный момент, в массе своей, невозможно ни то, ни другое. Ловить их некому, поскольку на машине самокат не догонишь, на мотоцикле по тротуарам инспектор не поедет и бегом тоже не догонит. А индентифицировать (можно. — RT), и то с определённой степенью допущения, только прокатные самокаты с номером и трекером», — добавил специалист.

По его мнению, вместе с мерой штрафов можно было бы ввести регистрацию самокатов выше определённой мощности, дабы закрепить их за конкретным физическим лицом или организацией, чтобы было понятно, кого штрафовать.

Ранее стало известно, что Минтранс России планирует внести в Кодекс об административных правонарушениях штрафы для водителей средств индивидуальной мобильности за нарушение правил дорожного движения.