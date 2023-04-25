В Петербурге предложили допускать электросамокаты только на широкие тротуары
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Об этом сообщает «Парламентская газета».
Парламентарии направят письмо с таким предложением в губернаторскую комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения.
«Там, где тротуары узкие, а это преимущественно исторический центр, надо будет спешиться и вести самокат в ручном режиме, так же как при переходе через дорогу. На широких пространствах снова можно будет ехать», — заявил депутат Алексей Цивилёв.
Ранее директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман в беседе с НСН выступила за то, чтобы выделить отдельные полосы движения для самокатчиков и других владельцев средств индивидуальной мобильности (СИМ).