В Петербурге предложили допускать электросамокаты только на широкие тротуары

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Депутаты петербургского Заксобрания предложили ограничить движение средств индивидуальной мобильности (СИМ) по тротуарам, ширина которых менее двух метров, причём с учётом остановок общественного транспорта и летних кафе.
В Петербурге предложили допускать электросамокаты только на широкие тротуары
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Об этом сообщает «Парламентская газета».

Парламентарии направят письмо с таким предложением в губернаторскую комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения.

«Там, где тротуары узкие, а это преимущественно исторический центр, надо будет спешиться и вести самокат в ручном режиме, так же как при переходе через дорогу. На широких пространствах снова можно будет ехать», — заявил депутат Алексей Цивилёв.

Ранее директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман в беседе с НСН выступила за то, чтобы выделить отдельные полосы движения для самокатчиков и других владельцев средств индивидуальной мобильности (СИМ).

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