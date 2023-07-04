«Известия»: Минтранс предлагает внести в КоАП штрафы для водителей электросамокатов
Об этом пишет газета «Известия».
«Самокатчики нередко уклоняются от штрафа, когда превышают скорость или нарушают другие правила дорожного движения», — говорится в публикации.
Отмечается, что поправки позволят рассматривать лиц, передвигающихся на СИМ, как полноценных участников дорожного движения.
По данным газеты, в российском сервисе Whoosh заявили о поддержке данной инициативы.
Ранее в Ростовской области мужчина на электросамокате сбил двухлетнего ребёнка.
Также в Петербурге предложили допускать электросамокаты только на широкие тротуары.