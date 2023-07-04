«Известия»: Минтранс предлагает внести в КоАП штрафы для водителей электросамокатов

Минтранс России планирует внести в Кодекс об административных правонарушениях штрафы для водителей средств индивидуальной мобильности за нарушение правил дорожного движения.

Об этом пишет газета «Известия».

«Самокатчики нередко уклоняются от штрафа, когда превышают скорость или нарушают другие правила дорожного движения», — говорится в публикации.

Отмечается, что поправки позволят рассматривать лиц, передвигающихся на СИМ, как полноценных участников дорожного движения.

По данным газеты, в российском сервисе Whoosh заявили о поддержке данной инициативы.

Ранее в Ростовской области мужчина на электросамокате сбил двухлетнего ребёнка.

Также в Петербурге предложили допускать электросамокаты только на широкие тротуары.