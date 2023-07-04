В МЧС опровергли сообщения о падении БПЛА на гараж в Новой Москве

В столичном отделении МЧС опровергли сообщения о падении беспилотника на гараж в Новой Москве.

«В 06:24 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ТиНАО, поселение Первомайское, деревня Кривошеино, д. 15, где происходило возгорание двухэтажного гаража на площади 35 кв. м» — цитирует заявление ведомства РИА Новости.

Уточняется, что возгорание носило бытовой характер и информация о возникновении пожара из-за падения беспилотника является недостоверной. В 07:06 возгорание было локализовано, а в 07:30 — ликвидировано.

Предварительная причина пожара — неисправность электрической проводки.

Ранее сообщалось, что средствами радиоэлектронной борьбы в Новой Москве подавлены два беспилотника, ещё один сбили в Калужской области. Позднее поступила информация о ликвидации силами ПВО ещё двух БПЛА в Новой Москве.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отсутствии пострадавших после атак украинских беспилотников.