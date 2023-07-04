Число пострадавших от норовируса в лагере «Белые горы» в Приамурье возросло до 115
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«Общее количество пострадавших в лагере (с 28 июня по 1 июля) — 115 человек, из них 110 детей, двое взрослых (вожатые) и трое носителей вируса», — говорится в сообщении ведомства.
По состоянию на 10:00 4 июля на лечении в стационарах области остаются четверо пострадавших (трое детей и один вожатый) из 21. Остальные дети выписаны и находятся дома под наблюдением врачей.
Ранее сообщалось, что число госпитализированных детей из лагеря «Белые горы» возросло до 18.