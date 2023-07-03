Relevo: «Спартак» заинтересован в услугах защитника сборной Колумбии Санчеса

Центральный защитник сборной Колумбии и «Тоттенхэма» Давинсон Санчес может перейти в московский «Спартак».

«Шпоры» просят за игрока €15 млн, сообщает Relevo.

Отмечается, что главным претендентом на футболиста остаётся «Вильярреал». Также в конкурентах красно-белых числятся «Фенербахче» и «Галатасарай».

В сезоне-2022/23 27-летний Санчес провёл за «Тоттенхэм» в Английской премьер-лиге 18 матчей, не отметившись результативными действиями.

Ранее нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн и «Бавария» достигли устного соглашения о трансфере.