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Relevo: «Спартак» заинтересован в услугах защитника сборной Колумбии Санчеса

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Центральный защитник сборной Колумбии и «Тоттенхэма» Давинсон Санчес может перейти в московский «Спартак».
Relevo: «Спартак» заинтересован в услугах защитника сборной Колумбии Санчеса
  • Gettyimages.ru
  • © Alex Dodd - CameraSport

«Шпоры» просят за игрока €15 млн, сообщает Relevo.

Отмечается, что главным претендентом на футболиста остаётся «Вильярреал». Также в конкурентах красно-белых числятся «Фенербахче» и «Галатасарай».

В сезоне-2022/23 27-летний Санчес провёл за «Тоттенхэм» в Английской премьер-лиге 18 матчей, не отметившись результативными действиями.

Ранее нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн и «Бавария» достигли устного соглашения о трансфере.

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