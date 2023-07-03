Кардиолог Фокина призвала учить основам здорового образа жизни с детства

Заместитель генерального директора Медицинского объединения «Новая больница», заслуженный врач России, врач-кардиолог высшей квалификационной категории кандидат медицинских наук Елена Фокина заявила о важности учить основам здорового образа жизни с самого детства.

«Хочется научить людей заботиться о себе и близких. Считаем, что детей уже с ясельной группы детского сада стоит воспитывать в профилактическом русле, чтобы приучить их к основам здорового образа жизни: правильному питанию, активному образу жизни, недопустимости вредных привычек», — сказала эксперт в беседе с URA.RU.

По её словам, взрослым нужно приучить себя к регулярному прохождению диспансеризации и чекапов.

«В развитии сосудистых катастроф основную роль играет артериальная гипертония, о которой пациенты часто даже не знают, не чувствуют её», — отметила Фокина.

Ранее врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с НСН выразила мнение, что нет продуктов, способных действительно повысить настроение.