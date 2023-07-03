Эндокринолог Берковская предупредила о влиянии длительных физнагрузок на уровень сахара в крови

Эндокринолог, диетолог, доцент Сеченовского университета и эксперт открытого лектория для людей с сахарным диабетом Dia Talks Марина Берковская рассказала о причинах снижения уровня сахара в крови. По её словам, это может быть в том числе пропуск приёма пищи и голодание.

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В беседе с «Газетой.Ru» она назвала ещё одним провоцирующим фактором продолжительные физические нагрузки. «Это происходит, если физические нагрузки осуществляются без дополнительного приёма углеводов или снижения дозы инсулина», — пояснила Берковская. Как отметила эксперт, спровоцировать снижение уровня сахара в крови может и нарушение функции почек. Ранее врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с НСН выразила мнение, что нет продуктов, способных действительно повысить настроение.