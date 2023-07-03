Эндокринолог Берковская предупредила о влиянии длительных физнагрузок на уровень сахара в крови
- Gettyimages.ru
В беседе с «Газетой.Ru» она назвала ещё одним провоцирующим фактором продолжительные физические нагрузки.
«Это происходит, если физические нагрузки осуществляются без дополнительного приёма углеводов или снижения дозы инсулина», — пояснила Берковская.
Как отметила эксперт, спровоцировать снижение уровня сахара в крови может и нарушение функции почек.
Ранее врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с НСН выразила мнение, что нет продуктов, способных действительно повысить настроение.