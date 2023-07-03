Вирусолог Альтштейн заявил о важности вакцинации от гриппа и COVID-19
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«Можно делать летом, можно делать осенью. Прививки от ковида тоже не отменяются, новая вакцина против штамма «омикрон» используется уже. Это тоже хорошее дело. Интерназальная вакцина против ковида», — сказал Альтштейн в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По его словам, важны и другие противовирусные вакцины.
«Самые распространённые инфекции в летний период — кишечные. Из вирусных инфекций — это ротавирусные инфекции», — добавил он.
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