Вирусолог Альтштейн заявил о важности вакцинации от гриппа и COVID-19

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн дал рекомендации по прививкам. Он отметил, что в случае с вирусными заболеваниями стоит прежде всего вакцинироваться от гриппа.

«Можно делать летом, можно делать осенью. Прививки от ковида тоже не отменяются, новая вакцина против штамма «омикрон» используется уже. Это тоже хорошее дело. Интерназальная вакцина против ковида», — сказал Альтштейн в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, важны и другие противовирусные вакцины.

«Самые распространённые инфекции в летний период — кишечные. Из вирусных инфекций — это ротавирусные инфекции», — добавил он.

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