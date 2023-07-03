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Врач Романенко назвала желание спать в жару режимом самосохранения

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Врач-терапевт Татьяна Романенко заявила, что в жаркую погоду в организме замедляются физиологические процессы, поэтому возникает сонливость.
Врач Романенко назвала желание спать в жару режимом самосохранения
  • Gettyimages.ru

«Когда жарко, организм пытается приспособиться к этой температуре, охладиться. А как он может охладиться? Он замедляет процессы обмена веществ, уменьшает теплопродукцию», — сказала эксперт в беседе с сайтом «Москва 24».

Как отметила Романенко, это такой режим самосохранения.

Для борьбы с желанием спать в жару врач посоветовала пить больше воды.

Ранее старший научный сотрудник НМИЦ нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко Минздрава России Эмиль Исагулян рассказал «Радио 1», какую боль нельзя терпеть.

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