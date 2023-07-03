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Проректор РАНХиГС Назаров проходит фигурантом по делу о мошенничестве

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Проректор РАНХиГС Максим Назаров проходит фигурантом по уголовному делу о мошенничестве. Тверской суд столицы избрал в отношении него меру пресечения в виде запрета определённых действий.
Проректор РАНХиГС Назаров проходит фигурантом по делу о мошенничестве
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на судебную инстанцию.

Отмечается, что Назаров стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК России).

Подробности дела пока не приводятся. По указанной статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. 

Ранее в Пресненском суде Москвы сообщили, что гендиректора концерна «Автоматика» Андрея Моторко задержали в рамках расследования уголовного дела по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

До этого в Приморском крае предпринимателя приговорили к четырём годам колонии за мошенничество в особо крупном размере при проведении работ по благоустройству территории котельной.

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