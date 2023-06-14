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Бизнесмена в Приморье приговорили к четырём годам колонии за мошенничество

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В Приморском крае предпринимателя приговорили к четырём годам колонии за мошенничество в особо крупном размере при производстве работ по благоустройству территории котельной.
Бизнесмена в Приморье приговорили к четырём годам колонии за мошенничество
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на прокуратуру Приморского края.

По данным ведомства, в рамках работ по благоустройству территории котельной не была выполнена укладка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.

Также мужчину обязали выплатить штраф в размере 400 тыс. рублей. 

Ранее стало известно, что бывший глава Ракитинского сельского поселения в Дальнереченском районе Приморского края обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения.

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