Бизнесмена в Приморье приговорили к четырём годам колонии за мошенничество
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на прокуратуру Приморского края.
По данным ведомства, в рамках работ по благоустройству территории котельной не была выполнена укладка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.
Также мужчину обязали выплатить штраф в размере 400 тыс. рублей.
Ранее стало известно, что бывший глава Ракитинского сельского поселения в Дальнереченском районе Приморского края обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения.