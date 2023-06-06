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Бывший глава поселения в Приморье обвиняется в мошенничестве

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Бывший глава Ракитинского сельского поселения в Дальнереченском районе Приморского края обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения.
Бывший глава поселения в Приморье обвиняется в мошенничестве
  • РИА Новости

Об этом сообщает zr.media со ссылкой на региональную прокуратуру.

«Общий размер ущерба составил 450 тыс. рублей. Эту сумму фигуранты возместили в ходе расследования», — подчеркнули в надзорном ведомстве.

В марте Свердловский районный суд в Белгороде арестовал экс-мэра Старого Оскола Александра Сергиенко, который подозревается в получении взятки.

По версии следствия, с декабря 2017 года по декабрь 2021 года он действовал в интересах нескольких коммерческих организаций и помог в выдаче разрешительной документации на строительство ряда объектов недвижимости.

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