Гендиректора концерна «Автоматика» Моторко задержали по статье о мошенничестве

Гендиректора концерна «Автоматика» Андрея Моторко задержали в рамках расследования уголовного дела по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда Москвы.

В суд поступило ходатайство от следователей ГСУ СК по Москве об избрании Моторко меры пресечения в виде ареста по уголовному делу, возбуждённому по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере).

По словам представителя суда, в ходатайстве следствие просит арестовать Моторко до 27 августа.

Заседание пройдёт в ближайшее время.

Ранее в Приморском крае предпринимателя приговорили к четырём годам колонии за мошенничество в особо крупном размере при производстве работ по благоустройству территории котельной.