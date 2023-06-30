Гендиректора концерна «Автоматика» Моторко задержали по статье о мошенничестве
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда Москвы.
В суд поступило ходатайство от следователей ГСУ СК по Москве об избрании Моторко меры пресечения в виде ареста по уголовному делу, возбуждённому по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере).
По словам представителя суда, в ходатайстве следствие просит арестовать Моторко до 27 августа.
Заседание пройдёт в ближайшее время.
Ранее в Приморском крае предпринимателя приговорили к четырём годам колонии за мошенничество в особо крупном размере при производстве работ по благоустройству территории котельной.