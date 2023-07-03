Экономист Заборцев объяснил увеличение средней трудовой пятидневки дефицитом рабочей силы

Экономист и предприниматель Пётр Заборцев прокомментировал в беседе с RT данные, согласно которым в России рекордно выросла средняя продолжительность рабочей недели — до 38 часов 30 минут.

«Налицо все признаки нарастания дефицита рабочей силы. Рекордная продолжительность рабочей недели — ещё один симптом. Проблема нехватки работников в ближайшие годы будет влиять на всю экономическую ситуацию в стране», — объяснил специалист.

При этом он подчеркнул, что если удастся совершить то, что президент России Владимир Путин назвал «совершенствованием структуры занятости», то трудовой кризис удастся преодолеть.

«Нам нужны новые формы бизнеса и организации, требующие меньшего количества занятых, особенно в непроизводящих секторах. Только так мы сможем найти трудовой потенциал для роста и развития нашей экономики и всей нашей страны», — заключил собеседник RT.

Ранее РБК со ссылкой на данные аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza сообщил, что в России рекордно выросла средняя продолжительность рабочей недели — до 38 часов 30 минут.

Отмечается, что увеличение часов работы связано с острой нехваткой персонала и переходом отдельных предприятий на работу в несколько смен.