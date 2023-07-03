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Новосибирская прокуратура проводит проверку после побега двух девочек из лагеря

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В Новосибирской области проводят проверку после побега двух девочек из оздоровительного лагеря «Пионер».
Новосибирская прокуратура проводит проверку после побега двух девочек из лагеря
  • РИА Новости

Об этом сообщает Сиб.фм.

«В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление местонахождения несовершеннолетних. Прокуратура проверит условия жизни и воспитания несовершеннолетних, состояние профилактической работы. При наличии оснований будут приняты меры реагирования», — заявила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Дарья Манилова.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, со своей стороны, отметили, что несовершеннолетние стоят на учёте в ПДН и ранее уже сбегали из дома.

Ранее сообщалось, что продолжаются поиски двух детей, которые самостоятельно покинули оздоровительный лагерь в ночное время в Новосибирском районе.

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