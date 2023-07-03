В Новосибирской области двое детей пропали из оздоровительного лагеря

Двое детей пропали из оздоровительного лагеря в Новосибирской области.

Об этом сообщил начальник ГУ МЧС по региону Виктор Орлов.

«Продолжаются поиски двух детей, которые самостоятельно покинули оздоровительный лагерь в ночное время в Новосибирском районе», — цитирует его ТАСС.

Ранее в Шарыпове на юге Красноярского края пропали четыре девочки 15—17 лет.

В Оренбурге в четверг, 29 июня, на проспекте Гагарина восьмилетняя девочка погибла вследствие того, что на неё упала плита перекрытия теплотрассы.