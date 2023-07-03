В Новосибирской области двое детей пропали из оздоровительного лагеря
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Об этом сообщил начальник ГУ МЧС по региону Виктор Орлов.
«Продолжаются поиски двух детей, которые самостоятельно покинули оздоровительный лагерь в ночное время в Новосибирском районе», — цитирует его ТАСС.
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