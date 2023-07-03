Роспотребнадзор: эпидситуация в Херсонской области стабильная
- РИА Новости
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
«Эпидобстановка в регионе остается стабильной», — сказано в сообщении.
Также отмечается, что продолжается вакцинация жителей региона против вирусного гепатита А, брюшного тифа, шигеллёза.
Стационарные и выездные прививочные пункты работают без выходных, сообщает ведомство.
26 июня в Россельхознадзоре допустили, что украинская сторона может скрывать реальную ситуацию с наличием высокопатогенного птичьего гриппа в колониях чаек.