Роспотребнадзор: эпидситуация в Херсонской области стабильная

Эпидситуация в Херсонской области стабильная.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«Эпидобстановка в регионе остается стабильной», — сказано в сообщении.

Также отмечается, что продолжается вакцинация жителей региона против вирусного гепатита А, брюшного тифа, шигеллёза.

Стационарные и выездные прививочные пункты работают без выходных, сообщает ведомство.

26 июня в Россельхознадзоре допустили, что украинская сторона может скрывать реальную ситуацию с наличием высокопатогенного птичьего гриппа в колониях чаек.