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Роспотребнадзор: эпидситуация в Херсонской области стабильная

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Эпидситуация в Херсонской области стабильная.
Роспотребнадзор: эпидситуация в Херсонской области стабильная
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«Эпидобстановка в регионе остается стабильной», — сказано в сообщении.

Также отмечается, что продолжается вакцинация жителей региона против вирусного гепатита А, брюшного тифа, шигеллёза.

Стационарные и выездные прививочные пункты работают без выходных, сообщает ведомство.

26 июня в Россельхознадзоре допустили, что украинская сторона может скрывать реальную ситуацию с наличием высокопатогенного птичьего гриппа в колониях чаек.

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