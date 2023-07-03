Депутат Водолацкий: Луганск давно заслуживает звания «Город-герой»

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT внесение в нижнюю палату парламента законопроекта об учреждении звания «Город-герой специальной военной операции».

«Звания «Город-герой» и «Город трудовой доблести» в зависимости от заслуг, вклада необходимы, потому что на сегодняшний день мы воспитываем нашу молодёжь на примерах героев Великой Отечественной войны и уже на примерах сегодняшних героев СВО. Если брать Луганскую Народную Республику, где нахожусь, то это сам город Луганск — он давно заслуживает звания «Город-герой». У нас есть города, которые сегодня заслуживают звания «Город трудовой доблести», потому что восстанавливаются объекты и инфраструктура с помощью жителей», — пояснил депутат.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что в Госдуму внесён законопроект об учреждении звания «Город-герой специальной военной операции».

Соответствующее звание предлагается присваивать городам, жители которых внесли большой вклад в выполнение задач в рамках спецоперации на территориях Луганской и Донецкой народных республик с 24 февраля 2022 года и в Запорожской и Херсонской областях — с 30 сентября 2022 года.