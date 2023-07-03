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В Кировской области провели более 20 тысяч операций в амбулаторных условиях с начала года

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В Кировской области проводят несложные хирургические операции как в стационарных, так и в амбулаторных условиях. С начала 2023 года специалисты провели более 20 тыс. таких операций.
В Кировской области провели более 20 тысяч операций в амбулаторных условиях с начала года
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Так называемая хирургия одного дня, позволяющая проводить несложные оперативные вмешательства без госпитализации в круглосуточный стационар, получает развитие в Кировской области.

Это позволяет пациентам получать более специализированную помощь.

26 июня URA.RU писало, что в Екатеринбурге в Уральском юридическом институте отравились десятки курсантов. 

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