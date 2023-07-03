В Кировской области провели более 20 тысяч операций в амбулаторных условиях с начала года

В Кировской области проводят несложные хирургические операции как в стационарных, так и в амбулаторных условиях. С начала 2023 года специалисты провели более 20 тыс. таких операций.

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