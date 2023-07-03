В Кировской области провели более 20 тысяч операций в амбулаторных условиях с начала года
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Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Так называемая хирургия одного дня, позволяющая проводить несложные оперативные вмешательства без госпитализации в круглосуточный стационар, получает развитие в Кировской области.
Это позволяет пациентам получать более специализированную помощь.
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