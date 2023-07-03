Психолог Белецкая посоветовала вести дневник достижений для поднятия самооценки

Медицинский психолог, супервизор в области клинической психологии Елена Белецкая дала несколько рекомендаций по работе с собственной самооценкой.

В беседе с «Москвой 24» Белецкая посоветовала концентрировать внимание на своих сильных сторонах, а не на слабостях.

Она предложила ежедневно находить пять вещей, которыми человек может гордиться, будь то выполнение рабочих задач или приготовление завтрака. Фиксировать свои достижения лучше в дневнике успехов.

По её словам, люди с низкой самооценкой зачастую критикуют не только себя, но и окружающих. Поэтому, учась хвалить себя, необходимо также учиться хвалить других.

«Путь к большой цели всегда разбивайте на несколько маленьких задач, которые легко достижимы. Они будут опорными точками, которые позволят увидеть, что вы прекрасно справляетесь и шаг за шагом идёте к успеху», — сказала психолог.

Ранее врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с НСН выразила мнение, что нет продуктов, способных действительно повысить настроение.