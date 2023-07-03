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Стоматолог Тумашевич посоветовал не принимать кроворазжижающие лекарства перед имплантацией

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Врач-стоматолог, советник Российской Ассоциации обезболивания и безопасной стоматологии Артур Тумашевич рассказал, как правильно подготовиться к имплантации зубов.

Самое главное — найти врача, которому можно доверять, а также неукоснительно следовать его рекомендациям, объяснил стоматолог Тумашевич в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

Также важно отслеживать состояние своего организма, так как это может повлиять на процесс восстановления после операции.

Вместе с тем стоматолог рекомендует постараться не переживать и не накручивать себя. «Имплантация зубов — очень персонифицированный процесс. Кому-то эта процедура покажется ужасным мучением, кто-то довольно спокойно её переживëт. Настраивайтесь на то, что всё будет хорошо», — советует Тумашевич.

По его словам, не стоит принимать кроворазжижающие лекарства, БАДы, витамины без рекомендации врача. Также не нужно употреблять алкоголь, курить перед операцией и после неё; лучше позаниматься спортом (лёгкая кардиотренировка или фитнес).

Ранее руководитель отдела клинической эпидемиологии НМИЦ онкологии имени Блохина Давид Заридзе в интервью с НСН усомнился, что подсластитель из диетической колы аспартам, известный как пищевая добавка E951, может вызвать онкологическое заболевание.

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