В Крыму два подростка на мопеде погибли в результате ДТП

Двое несовершеннолетних на мопеде погибли в результате столкновения с автомобилем Land Rover на автодороге Симферополь — Николаевка к Крыму.

«По имеющейся информации, вчера, 1 июля 2023 года, на автодороге Симферополь — Николаевка автомобиль «Land Rover» выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с мопедом», — говорится в сообщении прокуратуры региона.

Отмечается, что двое ехавших на мопеде несовершеннолетних погибли на месте происшествия.

По факту произошедшего начата проверка.

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