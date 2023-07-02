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В Крыму два подростка на мопеде погибли в результате ДТП

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Двое несовершеннолетних на мопеде погибли в результате столкновения с автомобилем Land Rover на автодороге Симферополь — Николаевка к Крыму.
В Крыму два подростка на мопеде погибли в результате ДТП
  • РИА Новости

«По имеющейся информации, вчера, 1 июля 2023 года, на автодороге Симферополь — Николаевка автомобиль «Land Rover» выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с мопедом», — говорится в сообщении прокуратуры региона.

Отмечается, что двое ехавших на мопеде несовершеннолетних погибли на месте происшествия.

По факту произошедшего начата проверка.

Ранее в результате наезда на дорожный знак водитель и пассажир квадроцикла погибли в Новосибирской области.

До этого в городе Демидове Смоленской области влетевший в отбойное ограждение пьяный водитель сбил троих детей.

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