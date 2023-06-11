Два человека погибли в аварии с квадроциклом в Новосибирской области

В результате наезда на дорожный знак водитель и пассажир квадроцикла погибли в Новосибирской области.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные Госавтоинспекции региона, авария произошла на 35-м км дороги под селом Белоярка.

«Водитель... совершил съезд с дороги с последующим наездом на препятствие (дорожный знак), после чего допустил опрокидывание транспортного средства», — говорится в заявлении.

Водитель и пассажир погибли.

Ранее в Башкирии в результате столкновения трёх автомобилей и автобуса погибли два человека.

До этого в городе Демидове Смоленской области влетевший в отбойное ограждение пьяный водитель сбил троих детей.