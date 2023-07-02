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Путин поздравил работников морского и речного флота с профессиональным праздником

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Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов морского и речного флота с профессиональным праздником.
Путин поздравил работников морского и речного флота с профессиональным праздником
  • © РИА Новости / Гавриил Григоров

«Поздравляю вас с праздником — Днём работников морского и речного флота», — говорится в телеграмме на сайте Кремля.

Российский лидер подчеркнул, что впереди у работников отрасли серьёзные, масштабные задачи по организации работы водного транспорта в новых регионах России, налаживанию перспективных партнёрских связей и международных торговых коридоров, созданию востребованных туристических маршрутов.

28 мая Путин поздравил российских пограничников с профессиональным праздником.

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