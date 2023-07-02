Путин поздравил работников морского и речного флота с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов морского и речного флота с профессиональным праздником.

«Поздравляю вас с праздником — Днём работников морского и речного флота», — говорится в телеграмме на сайте Кремля.

Российский лидер подчеркнул, что впереди у работников отрасли серьёзные, масштабные задачи по организации работы водного транспорта в новых регионах России, налаживанию перспективных партнёрских связей и международных торговых коридоров, созданию востребованных туристических маршрутов.

28 мая Путин поздравил российских пограничников с профессиональным праздником.