Климатолог Кокорин: в России появились первые климатические мигранты
Об этом информирует РИА Новости.
По его словам, люди чаще предпочитают менее жаркие места.
«Люди с Чукотки раньше, когда выходили на пенсию, старались ехать в Краснодарский край, а последние годы едут в Омскую, Новосибирскую области», — сказал эксперт.
Он отметил, что сегодня люди порой начали корректировать место жительства исключительно из-за климата.
Ранее в Гидрометцентре высказались о вероятности продолжительной аномальной жары до +50 °С.
Также кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, кому стоит с осторожностью выходить на улицу в жаркую погоду.