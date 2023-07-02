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Климатолог Кокорин: в России появились первые климатические мигранты

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Климатолог Алексей Кокорин заявил, что в России уже есть люди, которые при выборе жилья учитывают изменение климата.

Об этом информирует РИА Новости.

По его словам, люди чаще предпочитают менее жаркие места.

«Люди с Чукотки раньше, когда выходили на пенсию, старались ехать в Краснодарский край, а последние годы едут в Омскую, Новосибирскую области», — сказал эксперт.

Он отметил, что сегодня люди порой начали корректировать место жительства исключительно из-за климата.

Ранее в Гидрометцентре высказались о вероятности продолжительной аномальной жары до +50 °С.

Также кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, кому стоит с осторожностью выходить на улицу в жаркую погоду.

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