Врач Кондрахин посоветовал людям с заболеваниями почек не выходить на улицу в жару
Каждому человеку выходить на солнце в очень жаркую погоду достаточно опасно. При температуре выше +36,6 °C повышаются риски получить тепловой удар, объяснил врач в беседе с «Вечерней Москвой».
Однако есть некоторые заболевания, при которых лучше и вовсе не выходить на улицу в жару, предупредил Кондрахин.
Так, например, осторожность следует соблюдать людям с заболеваниями сердца, лёгких и почек. По словам врача, в жару кровь сгущается и могут возникнуть нарушения кровотока и повыситься давление.
Спастись от жары можно с помощью зонта, бутылки воды.
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