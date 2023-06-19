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В Гидрометцентре высказались о вероятности продолжительной аномальной жары до +50 °С

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Заместитель директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктёв высказался о вероятности продолжительной аномальной жары до +50 °С во всём мире. Он заявил, что таким прогнозам доверять не стоит.
В Гидрометцентре высказались о вероятности продолжительной аномальной жары до +50 °С
  • Gettyimages.ru

«Такие категоричные высказывания у метеорологов вызывают некоторое отторжение, потому что слишком высока здесь доля неопределённости и слишком скромна сегодня успешность прогнозов на долгие сроки, чтобы вот так предрекать», — отметил Киктёв в беседе с URA.RU.

По его словам, в некоторых регионах мира действительно может быть аномальная жара.

«В ближайшие месяцы в тропиках Тихого океана будет развиваться явление Эль-Ниньо, которое оказывает влияние на погоду в разных регионах мира. Прежде всего в Северной и Южной Америке и в какой-то степени в других регионах», — пояснил он.

Как добавил эксперт, на территории России влияние Эль-Ниньо проявляется слабо.

Ранее кардиолог и терапевт Андрей Кондрахин в беседе с Nation News рассказал, как избежать инфаркта в жаркую погоду.

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