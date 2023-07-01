В Махачкале воздушный шар с людьми на борту упал после удара о скалу

Воздушный шар ударился о скалу и упал в Махачкале.

Об этом, как передаёт РИА Новости, заявила старший помощник прокурора Республики Дагестан Татьяна Голубова.

«По предварительным данным, в Махачкале воздушный шар с людьми на борту упал, ударившись о скалу на склоне горы Тарки-Тау», — сообщила она.

Она добавила, что есть пострадавшие.

3 июня радиостанция RMF FM сообщила, что обломки воздушного шара с антенной и надписями на кириллице были найдены в Польше.