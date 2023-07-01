В Махачкале воздушный шар с людьми на борту упал после удара о скалу
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Об этом, как передаёт РИА Новости, заявила старший помощник прокурора Республики Дагестан Татьяна Голубова.
«По предварительным данным, в Махачкале воздушный шар с людьми на борту упал, ударившись о скалу на склоне горы Тарки-Тау», — сообщила она.
Она добавила, что есть пострадавшие.
3 июня радиостанция RMF FM сообщила, что обломки воздушного шара с антенной и надписями на кириллице были найдены в Польше.