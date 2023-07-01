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В России за сутки потушили 30 природных пожаров

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Лесопожарные службы в России за сутки потушили 30 природных пожаров. Об этом сообщила пресс-служба Авиалесоохраны.
В России за сутки потушили 30 природных пожаров
  • © РИА Новости / Валерий Мельников

«За прошедшие сутки 30 июня 2023 года в 16 регионах России лесопожарные службы и привлечённые лица ликвидировали 30 лесных пожаров на площади, пройденной огнём, 585 га», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, по данным на 00:00, 1 июня на территории России действовало 168 лесных пожаров на площади 74 210 га, которые активно тушили. 

Ранее стало известно, что в Петербурге особый противопожарный режим введён до конца июня.

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