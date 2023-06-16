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В Петербурге особый противопожарный режим действует до конца июня

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Власти установили в Санкт-Петербурге особый противопожарный режим. Въезд в леса для граждан ограничен.
В Петербурге особый противопожарный режим действует до конца июня
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу комитета по благоустройству.

«Во-первых, в эти дни нельзя разводить огонь, сжигать мусор и сухую растительность на всех зелёных территориях. Во-вторых, запрещён въезд транспорта в городские леса», — говорится в сообщении.

Противопожарный режим действует до конца текущего месяца, но может быть продлён в зависимости от погодных условий.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев в беседе с URA.RU перечислил причины, по которым в последние годы в России увеличилось количество лесных пожаров.

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