В Петербурге особый противопожарный режим действует до конца июня

Власти установили в Санкт-Петербурге особый противопожарный режим. Въезд в леса для граждан ограничен.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу комитета по благоустройству.

«Во-первых, в эти дни нельзя разводить огонь, сжигать мусор и сухую растительность на всех зелёных территориях. Во-вторых, запрещён въезд транспорта в городские леса», — говорится в сообщении.

Противопожарный режим действует до конца текущего месяца, но может быть продлён в зависимости от погодных условий.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев в беседе с URA.RU перечислил причины, по которым в последние годы в России увеличилось количество лесных пожаров.