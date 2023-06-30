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Минюст включил в реестр иноагентов музыканта Гребенщикова и журналиста Караулова

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Минюст России включил в реестр иноагентов музыканта Бориса Гребенщикова, журналиста Андрея Караулова, а также два сетевых издания.
Минюст включил в реестр иноагентов музыканта Гребенщикова и журналиста Караулова
  • globallookpress.com
  • © Photoagency Interpress

«В реестр иностранных агентов включены Ф. Гольдшмидт, А.В. Горпинченко, Б.Б. Гребенщиков, А.В. Караулов, А.З. Морев, М.Л. Тимонов», — говорится в заявлении.

Также в список включили автономную некоммерческую общеобразовательную организацию «Англо-американская школа Москвы», сетевое издание Sota.vision, а также издание «Бумага».

Отмечается, что Гребенщиков выступал с концертами за пределами России с целью оказания финансовой помощи Украине.

Ранее Верховный суд России выпустил постановление, в котором прописан запрет для иностранных агентов быть наблюдателями на выборах.

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT назвал это решение логичным продолжением государственной политики, направленной на ограничение прав иностранных агентов.

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