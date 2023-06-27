Верховный суд России постановил не допускать иноагентов наблюдать за выборами
- РИА Новости
- © Мария Девахина
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление.
Как подчеркнули в суде, иноагенты «не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо препятствующую выдвижению кандидатов, списков кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов».
В связи с этим имеющий соответствующий статус человек «не может являться наблюдателем на выборах, референдуме».
Ранее Минюст России заявил о невозможности признания «Ельцин Центра» иноагентом.