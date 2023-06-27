Верховный суд России постановил не допускать иноагентов наблюдать за выборами

Верховный суд России выпустил постановление, в котором прописан запрет для иностранных агентов быть наблюдателями на выборах.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление.

Как подчеркнули в суде, иноагенты «не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо препятствующую выдвижению кандидатов, списков кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов».

В связи с этим имеющий соответствующий статус человек «не может являться наблюдателем на выборах, референдуме».

Ранее Минюст России заявил о невозможности признания «Ельцин Центра» иноагентом.