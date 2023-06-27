Политолог Орлов назвал логичным недопуск иноагентов в качестве наблюдателей на выборах

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что Верховный суд России постановил не допускать иноагентов наблюдать за выборами.

Политолог отметил, что данное решение — логичное продолжение государственной политики, направленной на ограничение прав иностранных агентов.

«Дело в том, что участие иностранных агентов в качестве наблюдателей на выборах может повлечь за собой ряд негативных последствий. В том числе спланированные провокации и иные действия по дискредитации выборного процесса в России, которые могут поставить под сомнение законность результатов», — объяснил Орлов.

Он добавил, что в России достаточно своих специалистов, способных профессионально выполнять обязанности наблюдателей.

«Кроме того, данный процесс является открытым для СМИ и иностранных наблюдателей, поэтому снижение рисков в проведении выборов — это логичная мера, особенно в сегодняшней ситуации», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что Верховный суд России выпустил постановление, в котором прописан запрет для иностранных агентов быть наблюдателями на выборах.

Как подчеркнули в суде, иноагенты «не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо препятствующую выдвижению кандидатов, списков кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов».

В связи с этим имеющий соответствующий статус человек «не может являться наблюдателем на выборах, референдуме».