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Политолог Орлов назвал логичным недопуск иноагентов в качестве наблюдателей на выборах

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Полина Полетаева
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что Верховный суд России постановил не допускать иноагентов наблюдать за выборами.
Политолог Орлов назвал логичным недопуск иноагентов в качестве наблюдателей на выборах
  • РИА Новости
  • © Алексей Сухоруков

Политолог отметил, что данное решение — логичное продолжение государственной политики, направленной на ограничение прав иностранных агентов.

«Дело в том, что участие иностранных агентов в качестве наблюдателей на выборах может повлечь за собой ряд негативных последствий. В том числе спланированные провокации и иные действия по дискредитации выборного процесса в России, которые могут поставить под сомнение законность результатов», — объяснил Орлов.

Он добавил, что в России достаточно своих специалистов, способных профессионально выполнять обязанности наблюдателей.

«Кроме того, данный процесс является открытым для СМИ и иностранных наблюдателей, поэтому снижение рисков в проведении выборов — это логичная мера, особенно в сегодняшней ситуации», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что Верховный суд России выпустил постановление, в котором прописан запрет для иностранных агентов быть наблюдателями на выборах.

Как подчеркнули в суде, иноагенты «не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо препятствующую выдвижению кандидатов, списков кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов».

В связи с этим имеющий соответствующий статус человек «не может являться наблюдателем на выборах, референдуме».

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