На юге Москвы введут в эксплуатацию две новые поликлиники в 2023 году, заявил глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Об этом сообщает НСН.

«Детско-взрослая поликлиника на 320 посещений в смену откроется для жителей ЖК «Царицыно» на ул. 6-я Радиальная, владение 7, корпус 36. Детская поликлиника на 320 посещений в смену с травмпунктом откроется на ул. Лебедянская, владение 33», — сказал Загрутдинов.

Как отметил чиновник, поликлиники строят по новому стандарту. Медучреждения будут оснащены современным оборудованием.

Ранее телеканал «360» сообщал, что с начала года в Подмосковье было проведено почти 70 тыс. медицинских консультаций для детей онлайн.