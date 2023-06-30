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В Подмосковье объявили конкурс на поставку компьютеров в больницы

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В Московской области тендер на поставку компьютерного оборудования для медицинских учреждений объявил Комитет по конкурентной политике региона.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок.

Компьютерная техника будет предназначена для доступа к медицинским информационным системам Московской области, что позволит обеспечить более 2 тыс. автоматизированных рабочих мест.

Сумма контракта составляет около 187 млн рублей.

Ранее телеканал «360» сообщил, что подмосковная компания «Протэком» из Электростали отправит в Ташкент кондитерское оборудование на 127 тыс. долларов.

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