Трихолог Жовтан: использование сухого шампуня может привести к выпадению волос
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«Эти частички остаются на коже даже после правильного нанесения средства и могут закупоривать и волосяной фолликул, и выходные протоки сальных и потовых желёз, чем провоцируют воспаление. Это приводит к усилению выпадения волос», — сказала Жовтан в беседе с Life.ru.
Как отметила эксперт, даже самые натуральные экстракты в составе средства могут вызвать аллергию, раздражение кожи, зуд.
Жовтан добавила, что сухие шампуни противопоказаны детям и людям с чувствительной кожей головы.
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