Трихолог Жовтан: использование сухого шампуня может привести к выпадению волос

Трихолог Наталия Жовтан заявила, что сухие шампуни могут быть вредны для волос. По её словам, основными «рабочими» элементами таких средств являются сорбенты, которые впитывают кожное сало и маскируют загрязнения.

«Эти частички остаются на коже даже после правильного нанесения средства и могут закупоривать и волосяной фолликул, и выходные протоки сальных и потовых желёз, чем провоцируют воспаление. Это приводит к усилению выпадения волос», — сказала Жовтан в беседе с Life.ru.

Как отметила эксперт, даже самые натуральные экстракты в составе средства могут вызвать аллергию, раздражение кожи, зуд.

Жовтан добавила, что сухие шампуни противопоказаны детям и людям с чувствительной кожей головы.

Ранее клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» рассказала о значимости объятий в вопросе преодоления стресса.