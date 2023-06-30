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Трихолог Жовтан: использование сухого шампуня может привести к выпадению волос

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Трихолог Наталия Жовтан заявила, что сухие шампуни могут быть вредны для волос. По её словам, основными «рабочими» элементами таких средств являются сорбенты, которые впитывают кожное сало и маскируют загрязнения.
Трихолог Жовтан: использование сухого шампуня может привести к выпадению волос
  • Gettyimages.ru
  • © Alona Siniehina

«Эти частички остаются на коже даже после правильного нанесения средства и могут закупоривать и волосяной фолликул, и выходные протоки сальных и потовых желёз, чем провоцируют воспаление. Это приводит к усилению выпадения волос», — сказала Жовтан в беседе с Life.ru.

Как отметила эксперт, даже самые натуральные экстракты в составе средства могут вызвать аллергию, раздражение кожи, зуд.

Жовтан добавила, что сухие шампуни противопоказаны детям и людям с чувствительной кожей головы.

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