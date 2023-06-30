В Москве две флагманские клиники провели более 120 тысяч исследований
Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на официальный сайт правительства Москвы.
Отмечается, что в их число входят ультразвуковое исследование (УЗИ), компьютерные и магнитно-резонансные томографии (МРТ), электрокардиография, рентгенография и многие другие.
В двух флагманских центрах используется более 3,5 тыс. единиц современного оборудования.
Ранее НСН сообщала, что флагманский центры ГКБ имени Вересаева и НИИ имени Склифосовского приняли более 30 тыс. человек.