Нарколог Поликарпов заявил об эффективности психотерапии для людей с никотиновой зависимостью

Психотерапевт, психиатр-нарколог, главный врач клиники «АлкоСпас» Александр Поликарпов заявил, что работающими методиками избавления от никотиновой зависимости являются психотерапия и иглорефлексотерапия, а также лечение специальными препаратами.

В беседе с «Газетой.Ru» он отметил, что прежде всего курильщик должен решить для себя, что хочет отказаться от вредной привычки.

«И только когда человек принимает для себя это решение, нужно подбирать методы отказа под него индивидуально. На сегодняшний день наиболее эффективными способами считаются психотерапевтические методы. Психотерапевт помогает усилить выдержку, разобрать и проработать личные причины отказа от курения», — сказал Поликарпов.

По его словам, подбор препаратов осуществляет врач. Как считает эксперт, они особенно эффективны в первое время после отказа от курения, но их может быть недостаточно без психотерапии.

Ранее врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с НСН выразила мнение, что нет продуктов, способных действительно повысить настроение.