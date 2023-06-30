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Специалист Купреев прокомментировал одобрение ФАС покупки «Медиа-1 Аутдор» компанией «Стинн»

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Полина Полетаева
CEO «Мастер ЭД» Анатолий Купреев прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что ФАС рассмотрела ходатайство о приобретении крупнейшим оператором наружной рекламы ООО «Стинн» (бренд Russ Outdoor) 100% уставного капитала ООО «Медиа-1 Аутдор» (бренд Gallery) и одобрила его.
Специалист Купреев прокомментировал одобрение ФАС покупки «Медиа-1 Аутдор» компанией «Стинн»
  • Gettyimages.ru
  • © dmitriymoroz

Собеседник RT отметил, что большие сделки по закону должны проходить через ФАС, тем более, когда речь идёт о «достижении определённых показателей по доминированию на рынке в определённых сегментах».

«Негативных сценариев, я думаю, ожидать не стоит. Единственным негативным сценарием могло бы быть желание у Russ Outdoor резко поднять цены, пользуясь тем, что они теперь стали оператором номер один с очень большим отрывом. Но, поскольку и менеджмент, и сама компания вполне себе вменяемые, то я практически убеждён, что любые сделанные шаги будут нацелены в первую очередь на развитие и укрепление сегмента, а не во вред ему», — считает Купреев.

Он напомнил, что компания ООО «Стинн» (бренд Russ Outdoor) всегда инвестировала и в собственное развитие, и в технологии, и в исследования, касающиеся сегмента наружной рекламы.

«В первую очередь не для того, чтобы самим выглядеть красиво, а для того, чтобы сегмент был привлекательным и эффективным для рекламодателей. Потому что если в твоём сегменте всё плохо, то в белом костюме точно ходить неуместно. Поэтому, раз М-1 решила продать свою долю в Gallery, то это значит, что они не видят там дальнейшего потенциала и интереса в инвестициях, а Russ видит. Поэтому, мне кажется, что рынок только выиграет от этого», — заключил специалист.

Ранее вице-президент АКАР Валентин Смоляков заявил, что ФАС рассматривает российский рекламный рынок как единый, не деля его на сегменты. 

ФАС одобрила ходатайство оператора рекламы «Стинн» о покупке «Медиа-1 Аутдор».

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