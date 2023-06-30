В Госдуме поддержали предложение по увеличению числа младших воспитателей в детских садах

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова в беседе с RT прокомментировала предложение по увеличению числа младших воспитателей в детских садах.

Парламентарий отметила, что в некоторых детских садах действительно не хватает воспитателей, из-за этого объединяют группы, что негативно сказывается на детях.

«Знаю о группах, где в результате слияния собралось более 40 малышей. Отрабатывала такое обращение. Заниматься этими детьми будут всего два воспитателя. Разве смогут они уделить им достаточно внимания? Конечно, в такой ситуации им будет не до развивающих занятий. Хорошо, если смогут вовремя переодевать, менять памперсы и следить за порядком, безопасностью, соблюдением режима», — рассказала Лантратова.

Она добавила, что готова самым внимательным образом рассмотреть меры поддержки младших воспитателей.

«Такие льготы, на мой взгляд, помогут привлечь женщин на эту работу, которые хотят присмотреть за своими детьми. Есть случаи, когда женщина работает в детском саду, а её ребёнок не может получить там место по каким-то причинам. Сапожник без сапог. Что остаётся женщине в такой ситуации? Она вынужденно продлевает себе декретный отпуск. Но в первую очередь мы, конечно, помогаем не женщинам, а детям получить необходимое внимание и заботу со стороны воспитателей», — заключила депутат.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила предусмотреть приоритетное зачисление ребёнка в детский сад при условии, что его мама (бабушка) трудоустроена в данное дошкольное учреждение младшим воспитателем.

Это, по её словам, поможет решить проблему неукомплектованности таких организаций.