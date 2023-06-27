В России предложили учредить федеральный фонд поддержки многодетных семей
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Она пояснила, что предметом регулирования фонда должны стать вопросы реализации комплекса мер государственной социальной помощи и иных социальных гарантий многодетным семьям или их членам.
Для эффективного решения вопросов в регионах целесообразно создать региональные отделения фонда в субъектах России, подчеркнула собеседница RT.
По словам Волынец, основными задачами создания и деятельности фонда являются в том числе участие в разработке и реализации государственных программ в выработке решений по проблемам многодетных семей, содействие в организации семейного отдыха, поддержка и реализация мероприятий, направленных на пропаганду многодетных семей, организация оказания психолого-психотерапевтической и бесплатной юридической помощи по вопросам оформления и предоставления мер соцподдержки.
«Прошу вас поддержать данную инициативу. Создание фонда станет важным шагом в повышении престижа многодетных семей с детьми, уверенности в государственной поддержке данной категории семей и как, следствие, принятии положительного решения граждан России о наступлении и сохранении беременности и улучшении демографической ситуации в стране», — говорится в тексте обращения.
Ранее Волынец предложила создать детские комнаты при учебных заведениях, чтобы поддержать студентов, ставших родителями в период обучения.