В России предложили учредить федеральный фонд поддержки многодетных семей

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила рассмотреть вопрос об учреждении федерального фонда поддержки многодетных семей. Копия обращения на имя первого заместителя председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Буцкой есть в распоряжении RT.

Она пояснила, что предметом регулирования фонда должны стать вопросы реализации комплекса мер государственной социальной помощи и иных социальных гарантий многодетным семьям или их членам.

Для эффективного решения вопросов в регионах целесообразно создать региональные отделения фонда в субъектах России, подчеркнула собеседница RT.

По словам Волынец, основными задачами создания и деятельности фонда являются в том числе участие в разработке и реализации государственных программ в выработке решений по проблемам многодетных семей, содействие в организации семейного отдыха, поддержка и реализация мероприятий, направленных на пропаганду многодетных семей, организация оказания психолого-психотерапевтической и бесплатной юридической помощи по вопросам оформления и предоставления мер соцподдержки.

«Прошу вас поддержать данную инициативу. Создание фонда станет важным шагом в повышении престижа многодетных семей с детьми, уверенности в государственной поддержке данной категории семей и как, следствие, принятии положительного решения граждан России о наступлении и сохранении беременности и улучшении демографической ситуации в стране», — говорится в тексте обращения.

Ранее Волынец предложила создать детские комнаты при учебных заведениях, чтобы поддержать студентов, ставших родителями в период обучения.