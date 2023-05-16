В России предложили открыть комнаты для детей студентов при учебных заведениях

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила создать детские комнаты при учебных заведениях, чтобы поддержать студентов, ставших родителями в период обучения. Копия обращения на имя депутата Госдумы Яны Лантратовой имеется в распоряжении RT.

Собеседница RT отметила, что средний возраст женщин, родивших первого ребёнка в России, в 2018—2022 годах составлял 26,75 года, второго ребёнка — 30,5 года, третьего — 33,1 года.

По её словам, ситуацию осложняет то, что рождение второго и третьего ребёнка приходится «на пик профессиональной реализации женщин».

При этом, как пояснила Волынец, отказ от материнства или откладывание его на более поздний возраст — это общемировой тренд. В большинстве случаев он обусловлен желанием получить образование и построить карьеру до рождения детей, добавила она.

По её словам, одной из мер, направленных на решение обозначенных проблем, может стать создание детских комнат при учебных заведениях.

В таких комнатах, в которых может быть организована услуга по уходу и присмотру за детьми, молодые родители могли бы оставлять на непродолжительное время своих малышей, объяснила детский омбудсмен.

«Прошу Вас, уважаемая Яна Валерьевна, поддержать данную инициативу и разработать соответствующий законопроект», — говорится в тексте обращения.

Ранее Волынец предложила разрешить досрочный выход на пенсию для многодетных отцов-одиночек.

