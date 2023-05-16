Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В России предложили открыть комнаты для детей студентов при учебных заведениях

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила создать детские комнаты при учебных заведениях, чтобы поддержать студентов, ставших родителями в период обучения. Копия обращения на имя депутата Госдумы Яны Лантратовой имеется в распоряжении RT.
В России предложили открыть комнаты для детей студентов при учебных заведениях
  • РИА Новости

Собеседница RT отметила, что средний возраст женщин, родивших первого ребёнка в России, в 2018—2022 годах составлял 26,75 года, второго ребёнка — 30,5 года, третьего — 33,1 года.

По её словам, ситуацию осложняет то, что рождение второго и третьего ребёнка приходится «на пик профессиональной реализации женщин».

При этом, как пояснила Волынец, отказ от материнства или откладывание его на более поздний возраст — это общемировой тренд. В большинстве случаев он обусловлен желанием получить образование и построить карьеру до рождения детей, добавила она.

По её словам, одной из мер, направленных на решение обозначенных проблем, может стать создание детских комнат при учебных заведениях.

В таких комнатах, в которых может быть организована услуга по уходу и присмотру за детьми, молодые родители могли бы оставлять на непродолжительное время своих малышей, объяснила детский омбудсмен. 

«Прошу Вас, уважаемая Яна Валерьевна, поддержать данную инициативу и разработать соответствующий законопроект», — говорится в тексте обращения.

Ранее Волынец предложила разрешить досрочный выход на пенсию для многодетных отцов-одиночек.
 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить