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В России предложили меры по увеличению числа младших воспитателей в детских садах

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Анастасия Румянцева
Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила предусмотреть приоритетное зачисление ребёнка в детский сад при условии, что его мама (бабушка) трудоустроена в данное дошкольное учреждение младшим воспитателем. Это, по её словам, поможет решить проблему неукомплектованности таких организаций.
В России предложили меры по увеличению числа младших воспитателей в детских садах
  • Gettyimages.ru
  • © South_agency

Копия обращения на имя депутата Госдумы Яны Лантратовой имеется в распоряжении RT.

Как подчеркнула Волынец, анализ обращений граждан свидетельствует о нехватке младших воспитателей в дошкольных образовательных учреждениях.

По её словам, данная ситуация сложилась по ряду причин, среди которых невысокий уровень заработной платы. При этом, как объяснила детский омбудсмен, такой сотрудник имеет весомый перечень обязанностей.

«Неукомплектованность детских садов младшими воспитателями чревата снижением качества предоставляемых услуг и может привести к нарушению прав и законных интересов детей», — заявила собеседница RT.

Она добавила, что ситуация может быть скорректирована в случае наличия в федеральном законодательстве нормы, предусматривающей внеочередное (приоритетное) зачисление ребёнка в детский сад при условии, что его мама (бабушка) трудоустроена в данное дошкольное учреждение младшим воспитателем.

Общение с заявителями показало, что многие мамы, бабушки готовы трудоустроиться на такую должность при наличии подобных льгот, пояснила Волынец. 

«В целях наилучшего обеспечения прав и законных интересов детей прошу вас, уважаемая Яна Валерьевна, рассмотреть вопрос о внесении соответствующих изменений в федеральное законодательство. Готова принять участие в рабочей группе по разработке законопроекта», — говорится в обращении.

Ранее Волынец предложила рассмотреть вопрос об учреждении федерального фонда поддержки многодетных семей. 

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