Лавров: при прекращении зерновой сделки поставки бедным странам продолжатся безвозмездно
Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«Мы в случае прекращения действия «Черноморской инициативы» обеспечим поставки сопоставимой или большей партии зерна в беднейшие страны за свой счёт безвозмездно», — заявил Лавров.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва не собирается поддерживать поставки украинского зерна в богатые страны.
В Кремле сообщили, что предпосылок продления зерновой сделки нет.