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Лавров: при прекращении зерновой сделки поставки бедным странам продолжатся безвозмездно

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Россия в случае прекращения зерновой сделки обеспечит поставки в беднейшие страны за свой счёт.

Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Мы в случае прекращения действия «Черноморской инициативы» обеспечим поставки сопоставимой или большей партии зерна в беднейшие страны за свой счёт безвозмездно», — заявил Лавров.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва не собирается поддерживать поставки украинского зерна в богатые страны.

В Кремле сообщили, что предпосылок продления зерновой сделки нет.

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