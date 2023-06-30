Специалист Чирков дал советы, как бороться с токсичными коллегами

Эксперт по работе с командой и бренд-директор «Нетологии» Иван Чирков рассказал, как нужно бороться с токсичными коллегами.

Токсичные коллеги негативно влияют на атмосферу между сотрудниками, объясняет эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Чиркова, важно выстроить личные границы, принять, что поведение «токсика» для вас некомфортно, чтобы снизить его влияние на вашу работу.

Но если это не помогает, можно попытаться дистанцироваться от токсичного коллеги как морально, так и физически, советует специалист. Например, нейтрально относиться к поведению токсичного коллеги либо перевестись в другой отдел.

Также можно попробовать метод «отзеркаливания».

«Такая негативная адаптация эффекта зеркала, когда вы специально копируете негативные привычки, позволяет человеку увидеть своё поведение со стороны и лучше понять, что он ведёт себя некорректно по отношению к окружающим», — объяснил специалист.

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