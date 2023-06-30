Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Специалист Чирков дал советы, как бороться с токсичными коллегами

Короткая ссылка
Эксперт по работе с командой и бренд-директор «Нетологии» Иван Чирков рассказал, как нужно бороться с токсичными коллегами.
Специалист Чирков дал советы, как бороться с токсичными коллегами
  • Gettyimages.ru
  • © Thomas Barwick

Токсичные коллеги негативно влияют на атмосферу между сотрудниками, объясняет эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Чиркова, важно выстроить личные границы, принять, что поведение «токсика» для вас некомфортно, чтобы снизить его влияние на вашу работу.

Но если это не помогает, можно попытаться дистанцироваться от токсичного коллеги как морально, так и физически, советует специалист. Например, нейтрально относиться к поведению токсичного коллеги либо перевестись в другой отдел.

Также можно попробовать метод «отзеркаливания».

«Такая негативная адаптация эффекта зеркала, когда вы специально копируете негативные привычки, позволяет человеку увидеть своё поведение со стороны и лучше понять, что он ведёт себя некорректно по отношению к окружающим», — объяснил специалист.

Ранее основатель портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в беседе с НСН оценил уровень востребованности соискателей старше 50 лет на рынке труда.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить