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Депутат Бессараб назвала «вполне здравой» идею создания цикла видеороликов об СВО

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Полина Полетаева
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала идею создания цикла видеороликов о специальной военной операции при участии школьников и военных.
Депутат Бессараб назвала «вполне здравой» идею создания цикла видеороликов об СВО
  • Gettyimages.ru

Парламентарий назвала данную идею «вполне здравой».

«Помогать понимать детям, что происходит, очень-очень важно. Потому что это задел на будущее. Другое дело, что этим должны заниматься именно те, кто сегодня отвечает за эту работу», —считает Бессараб.

По её мнению, создание материалов по СВО было бы востребовано.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова предложила создать цикл видеороликов о специальной военной операции при участии школьников и военных.

Парламентарий добавила, что к реализации идеи могли бы быть привлечены молодые люди из Юнармии и другая патриотически настроенная молодёжь. Сама практика по созданию видеосюжетов смогла бы помочь детям развить свои навыки работы в СМИ, стать стартовой площадкой для профессионального развития.

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