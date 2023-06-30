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Депутат ГД Лантратова предложила привлечь школьников к созданию видеоконтента про СВО

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Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила создать цикл видеороликов о специальной военной операции при участии школьников и военных. Копия письма на имя первого замминистра обороны Руслана Цаликова есть в распоряжении RT.
Депутат ГД Лантратова предложила привлечь школьников к созданию видеоконтента про СВО
  • Gettyimages.ru
  • © Jonathan Kirn

В обращении законодатель отметила, что в обществе сохраняется высокий интерес к событиям специальной военной операции.

Основными источниками информации, как она уточнила, являются интернет и телевидение, при этом большинство детей получают информацию с помощью постов и видео интернет-блогеров.

«В данной связи предлагается рассмотреть возможность начать производство и публикацию цикла видеороликов под общим названием «За что мы сражаемся?», в которых участники СВО смогут ответить на вопросы детей и школьников, граждан России, доступно рассказать старшеклассникам и подросткам о целях операции и своих личных мотивах участия в боевых действиях», — говорится в тексте обращения.

Парламентарий добавила, что к реализации идеи могли бы быть привлечены молодые люди из Юнармии и другая патриотически настроенная молодёжь. Сама практика по созданию видеосюжетов смогла бы помочь детям развить свои навыки работы в СМИ, стать стартовой площадкой для профессионального развития.

Ранее стало известно, что в учебники истории добавят портреты героев СВО.

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