По факту отравления детей в лагере «Магистраль» в Кузбассе возбудили дело
- РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», — говорится в сообщении.
Следователи допрашивают работников лагеря, изъяты образцы продуктов питания и воды.
Ранее стало известно, что из детского лагеря «Магистраль» в городе Салаир Кемеровской области госпитализировали группу из 12 детей с признаками отравления, работу лагеря приостановили.