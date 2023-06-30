Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

По факту отравления детей в лагере «Магистраль» в Кузбассе возбудили дело

Короткая ссылка
Уголовное дело возбуждено в Кемеровской области по факту отравления детей в лагере «Магистраль».
По факту отравления детей в лагере «Магистраль» в Кузбассе возбудили дело
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», — говорится в сообщении.

Следователи допрашивают работников лагеря, изъяты образцы продуктов питания и воды.

Ранее стало известно, что из детского лагеря «Магистраль» в городе Салаир Кемеровской области госпитализировали группу из 12 детей с признаками отравления, работу лагеря приостановили.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить