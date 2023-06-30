По факту отравления детей в лагере «Магистраль» в Кузбассе возбудили дело

Уголовное дело возбуждено в Кемеровской области по факту отравления детей в лагере «Магистраль».

Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», — говорится в сообщении.

Следователи допрашивают работников лагеря, изъяты образцы продуктов питания и воды.

Ранее стало известно, что из детского лагеря «Магистраль» в городе Салаир Кемеровской области госпитализировали группу из 12 детей с признаками отравления, работу лагеря приостановили.