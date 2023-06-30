Проведение авиасалона МАКС перенесли на 2024 год

Авиасалон МАКС в 2023 году не состоится, пройдёт в 2024 и 2025 годах.

Об этом сообщается в Telegram-канале мероприятия.

«Проведение Международного авиационно-космического салона (МАКС) вместо 2023 года запланировано на 2024 год. Также МАКС состоится в 2025 году», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российское правительство утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года.

Российский Минтранс заявил, что процедуры организации полётов гражданских беспилотников в России с марта 2024 года будут упрощены.